Trino: tutti gli appuntamenti del fine settimana

Dalla raccolta di cibo per i gatti liberi e di colonia al tesseramento dell’Anpi fino ai libri degli Amici della Biblioteca Civica. Sono gli appuntamenti e le occasioni del fine settimana trinese.

Sabato 10 luglio alla Coop si terrà la raccolta del cibo per i gatti liberi e di colonia per l’associazione animalista A-Mici di Trino: "La conferma dell'importanza della cultura e della pratica animalista questa volta viene da Nova Coop, cooperativa di consumatori leader nel settore della grande distribuzione in Piemonte e presente anche in alta Lombardia - spiegano dall’associazione - In molti dei suoi punti vendita sabato 10 luglio si terranno iniziative promosse con la collaborazione ed il sostegno di enti e associazioni che si occupano di garantire cibo, cure veterinarie e protezione a cani e gatti senza padrone. Il supermercato Coop di Trino ed il suo presidio soci ci ospiterà dando così ulteriore rilievo all’impegno che ci mettiamo da anni a seguire oltre cento gatti dislocati in dodici colonie presenti nel territorio comunale. Raccoglieremo cibo e altri prodotti che soci e clienti vorranno donare. Oltre a questa attività, che auspichiamo essere la più generosa possibile, saremo presenti per dare informazione a tutte le persone interessate a sapere come fare per destinare il 5 per mille del proprio reddito all'associazione e per dare aggiornamenti sullo stato dei lavori di ristrutturazione dell'immobile recentemente acquistato e che tra poco sarà in grado di ospitare i primi gatti".

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sezione di Trino: i soci saranno presenti dalle 10,30 alle 12 in pieno centro, durante il mercato, per proseguire la campagna di tesseramento 2021 con un banchetto in cui si potranno ritirare le tessere da parte degli iscritti che ancora non hanno rinnovato l'adesione. A tutti coloro che rinnoveranno l’adesione, verranno dati in omaggio due libri editi dall'Anpi di Trino e dal Comune: “La vita del dott. Adriano Muggia (My father was jew- Mio padre era ebreo)” e la pubblicazione del 25 aprile con gli scritti degli alunni delle terze medie della "Gabriele Giolito Ferrari".

Gli Amici della Biblioteca Civica: sono recentemente uscite a Trino due pubblicazioni che possono essere ritirate gratuitamente dagli appassionati di letteratura. Si tratta del numero 17 de L'amanuense e del nuovo libro di Giuseppe Vanni "Racconti spinti". La rivista di letteratura L'amanuense, edito dagli Amici della Biblioteca Civica-ABC, raccoglie, come è tradizione, racconti veri o di fantasia, poesie, sensazioni, pensieri. Gli autori di questo numero sono Mario Balocco, Guglielmo Garbero, Giuseppe Vanni, Piero Peretti, Sabrina Martinotti, Fabio Pellizzari, Pier Franco Irico, Romano Pavese, Mariangela Tavano, Domenica Patrito. Il libro di Vanni è invece composto da una ventina di racconti brevi, divertenti e anche piccanti. Come dice l'autore nella presentazione "Amo scrivere racconti, ma soprattutto mi piace che qualcuno li legga". Le due pubblicazioni si possono ritirare gratuitamente in biblioteca civica e nei negozi New Photo Lavander, Giorno e notte, Comazzi Sereno e bar Cose Buone.