Costanzana: ripristinata la viabilità per Desana

"La strada vecchia di Costanzana è stata sgomberata. Il transito è stato ripristinato!".

L'annuncio arriva via social dal sindaco di Costanzana Raffaella Oppezzo. Gli alberi del parco del santuario "Mater Divinae Gratiae", a seguito del maltempo di mercoledì 7 luglio, erano caduti tranciando alcuni cavi elettrici e ostruendo la strada. Alcune famiglie erano state bloccate, oltre a rimanere senza elettricità: il pronto intervento della Protezione civile, già nella serata di mercoledì, aveva permesso di rimuovere l'albero caduto all'altezza della Cascina Margherita, così da creare un varco in uscita per gli abitanti della zona.