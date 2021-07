Vaccinazioni giovani: disponibili ancora 100 dosi di Pfizer

Santhià: pomeriggio vaccinale dedicato ai più giovani, domani, venerdì 9 luglio dalle 17,30 alle 20,30, al centro vaccinale allestito nella sede degli alpini. È ancora possibile aderire all'iniziativa: sono infatti ancora disponibili 100 vaccini Pfizer per i ragazzi dai 16 (anno 2005) ai 29 anni. Per aderire è sufficiente telefonare al numero 0161 936111 venerdì 9 luglio dalle 9 alle 12. "La fase vaccinale diffusa è l'unica strada per uscire dalla pandemia. Approfittate di ogni possibilità per vaccinarsi. E, come sempre, rispettate le regole anti-Covid" è l'appello del sindaco Angelo Cappuccio.