La sagoma ad altezza naturale di don Bosco all'oratorio

Santhià: una sagoma di don Bosco a grandezza naturale posizionata all'oratorio di San Grato. A realizzarla il pittore e artista santhiatese Ennio Cobelli, che commenta: "Ringrazio il nostro parroco don Stefano Bedello e l' associazione S.Grato per avermi incaricato di realizzare l'opera. Ringrazio anche il sindaco Angelo Cappuccio e gli assessori Renzo Bellardone e Mattia Beccaro per essere intervenuti all'inaugurazione, avvenuta proprio in occasione del centro estivo".

Le sagome di Ennio Cobelli sono diventate in questi anni riconoscibili a Santhià ma non solo. Alcune si trovano nel presepe con sagome a grandezza naturale organizzato dagli Amici del Presepio nel periodo di Natale in piazza Roma. Sempre di Cobelli le sagome di legno raffiguranti i pellegrini della Via Francigena, create nel 2016 dall'artista santhiatese e nel 2020 cinque di queste sagome sono state consegnate dallo stesso ad Atl, l' Azienda turistica locale per essere posizionate a Vercelli.