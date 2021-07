Un brano di Raffaella Carrà trasmesso in filodiffusione

Santhià, città della musica, saluterà Raffaella Carrà. Come già successo per l'omaggio a Franco Battiato, morto alcuni mesi fa, nel pomeriggio di oggi mercoledì 7 luglio alle 17, sarà trasmesso in filodiffusione una delle sue canzoni più note.

"E' stata una showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana conosciuta ed amata in tutto il mondo - sottolinea il sindaco Angelo Cappuccio - verrà quindi programmato il brano 'A far l'amore comincia tu'.

L'abbraccio della città per un'artista che ha saputo sempre emozionare distinguendosi per professionalità, originalità, eleganza e riservatezza".