Talarico-Zero, il sabato sera al Muschin festival

I nuovi appuntamenti del Muschin festival di Crescentino per il fine settimana.

Venerdì 9 luglio alle 21, nella suggestiva cornice del parco Rita Levi Montalcini torna il Summer Book Festival.

"Notti Nere Real Crime": una serata che terrà con il fiato sospeso. Interverranno Biagio Carillo, colonnello dell'Arma dei carabinieri e criminologo, con la sua esperienza e la sua penna, aprirà al pubblico una porta sui modelli investigativi più efficaci, Andrea Galli, cronista di nera del Corriere della Sera, con la sua capacità narrativa condurrà il pubblico all'interno del mondo di un killer letale dell’'ndrangheta poi diventato il numero uno, il Supremo, ed Elisabetta Cametti, “la signora del thriller italiano” che da vent'anni si occupa di editoria e nel 2013 ha pubblicato il suo thriller d'esordio diventato subito un best-seller internazionale.

Piazza Vische tornerà ad ospitare “Bimbi in giostra sotto la torre” da sabato 10 luglio, sino a domenica 25 luglio.

La “Base spaziale di Paperino” della ditta Zorzi, storica giostra amata da generazioni di piccoli crescentinesi, presente ininterrottamente dal 1946 sino ai giorni nostri, senza mai mancare a nessuna delle feste patronali.

Una festa, che anche quest'anno, non vedrà in piazza Garibaldi tante giostre e attrazioni, ma la “coda” di Paperino non mancherà, con un regalo speciale a tutti i bambini di Crescentino: dei momenti omaggio, a sorpresa e a rotazione nel corso delle settimane, in cui i piccoli da zero a dieci anni potranno approfittare di giri gratis offerti dall’amministrazione comunale.

Sul palco di piazza Caretto, Steve Talarico, istrionico showman proporrà il suo originale spettacolo “Renato Zero a modo mio: la favola mia” sabato 10 luglio.

Artista attivo nel panorama torinese da più di vent’anni, Steve Talarico dal 2017 ha portato questo show in alcuni teatri torinesi, tra cui il “Teatro Agnelli” e il “Teatro Atlantic” di Borgaro Torinese; un vero e proprio omaggio, cantato “a modo suo”, con cambi d'abito tematici che metteranno in risalto la stravaganza di Renato Zero, giochi di luci e pathos, momenti di divertimento e di riflessione.

Sul palco anche Laura Zuccotti, performer e ballerina in ambito fitness, Silvia Scardaci, ballerina di ispirazione classica ed artista poliedrica, e Simone Amich, ballerino ed artista contemporaneo.

Tutti gli eventi in programma saranno ad ingresso libero e verranno organizzati secondo quanto previsto dalle vigenti normative anti Covid-19.