Se l'erba non cresce in certe aiuole, si passa al prato sintetico

Borgosesia: in città ci sono piccole aree dove, nonostante l’impegno di amministratori e giardinieri, l’erba proprio non vuole attecchire ed i fiori non durano, a volte perché certi cittadini distratti li calpestano con i loro pneumatici, altre volte perché lo spazio è talmente esiguo che non si riescono a mantenere le condizioni ideali per la sopravvivenza dell’erba naturale e dei fiori. Nei giorni scorsi, con l’intento di risolvere definitivamente il problema, si è optato per l’utilizzo dell’erba sintetica. Il prodotto usato è di ultima generazione.

"Abbiamo dovuto constatare che in alcuni punti, nonostante i nostri ripetuti tentativi, non è possibile effettuare piantumazioni di erba e fiori - spiega il vicesindaco Emanuela Buonanno che ha fatto da supervisore all'intervento - e dunque abbiamo trovato una soluzione davvero gradevole esteticamente, che ci permette di andare incontro ai cittadini che ci segnalavano alcune aiuole rimaste inesorabilmente sterrate. È il caso dell’aiuola in piazza Cavour: spesso gli automobilisti la sormontano con le ruote delle auto, ed era sempre piuttosto “spelacchiata”, tanto che i commercianti le cui vetrine si affacciano su quell’area ci hanno segnalato il problema. Ora l’aiuola è ben curata ed anche decorata con alcuni fiori in vaso e già abbiamo avuto i primi riscontri positivi da parte dei borgosesiani".