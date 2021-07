Santhià: saldi e arte con opere nelle vetrine dei negozi

Santhià: l'associazione Pro Loco, in collaborazione con i commercianti locali, propone, in occasione del mese dedicato ai saldi estivi, un'iniziativa attraverso cui mettere in mostra una selezione delle opere della Galleria Civica di Arte Moderna. Da sabato 10 a sabato 31 luglio gli esercenti, che hanno aderito all'iniziativa, esporranno nella propria vetrina uno dei lavori acquisiti dalla Pro Loco nelle 47 edizioni del Premio Santhià.

Inoltre, sabato 10 luglio le vie cittadine si animeranno grazie alla collaborazione degli esercenti, che esporranno l'opera loro assegnata abbinata a interessanti promozioni commerciali. In seguito, fino a fine mese, le opere d'arte si potranno ammirare nelle vetrine dei vari esercizi commerciali.

"Sia come presidente della Pro Loco che come commerciante sono molto soddisfatto di questa iniziativa, che mi auguro possa fare da volano per gli affari dei negozi locali, in un momento molto complicato - dichiara Fabrizio Pistono - Grande è la mia soddisfazione per la possibilità di mettere in mostra una piccola parte dell'immenso patrimonio della nostra associazione, formato da oltre 400 lavori che al momento sono senza un'adeguata collocazione, visto che gli unici esposti in modo continuativo sono quelli esposti nel palazzo comunale".