Calamandrei, la performance di Agrari e Geometri

Risultati di spicco per le classi terze dell'Istituto P. Calamandrei, sede distaccata dell’IIS Galileo Ferraris di Vercelli, al concorso “Imprese [email protected]”, promosso da Regione Piemonte-Direzione Ambiente, energia e territorio e Direzione Agricoltura e cibo ed IRES Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte per l'anno scolastico 2020-21.

Il concorso, indirizzato ad istituti scolastici superiori ed enti di formazione delle province di Asti, Cuneo e Vercelli, ha coinvolto in un percorso durato sette mesi le classi 3AAA-Agraria e 3CAT-Geometri della sede di Crescentino, seguite dalle docenti Laura Ponzetto e Melanie Salmasi, col supporto di Giorgio Tonello. "Il lavoro di gruppo ha portato allieve ed allievi alla creazione di un progetto di impresa rurale ideale, partendo dall'analisi dei documenti forniti dall’ente, attraverso l’elaborazione dei dati, giungendo infine a formulare un'ipotesi di impresa rurale che raggiunga gli obiettivi di sviluppo sostenibile (in agricoltura per gli agrari e nei servizi per i geometri) per garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l'intera filiera, con un chiaro riferimento all’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" spiegano i docenti.

Per la provincia di Vercelli si sono classificati al primo posto la classe 3AAA-Agrari col progetto “Le uova piemontesi” ed al terzo posto la 3CAT-Geometri con “Lo studio tecnico associato C.A.T.”

"Grazie a questi risultati, le classi saranno premiate con un buono da 1000 euro ognuna, da spendere in attrezzature scolastiche. La necessità di creare cultura e coscienza critica sensibili alle tematiche della sicurezza, del lavoro e dell'ambiente, nei giovani tecnici in formazione, è una delle priorità perseguite nei programmi del nostro istituto – aggiunge il professor Tonello - Grande soddisfazione per questo risultato, arrivato alla fine di un anno scolastico difficile per il Covid e la didattica a distanza, ma che fa guardare con fiducia al futuro della scuola e delle giovani generazioni".