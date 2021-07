Botta invita Papa Francesco a fare la convalescenza al Sacro Monte

Varallo: il sindaco Eraldo Botta invita Papa Francesco a trascorrere il periodo di convalescenza al Sacro Monte. Nella lettura invita alla Santa Sede Botta scrive infatti: "La nostra comunità ha appreso in questi giorni dell’intervento al quale è stato sottoposto, con una buona reazione, ne siamo felici e ora le auguriamo una pronta guarigione. Per la sua convalescenza, per trascorrere un periodo di relax, nella quiete di un ambiente naturale suggestivo, per conoscere un luogo dalle valenze artistiche e religiose straordinarie, desidero invitarla a soggiornare presso l’Albergo del Pellegrino proprio al Sacro Monte di Varallo, dove nel 1984 in occasione della visita pastorale fu ospite anche Papa Giovanni Paolo II e secoli prima, nel precedente conventino, San Carlo Borromeo".

Nell'invito rivolto al pontefice Botta cita anche alcune informazioni storiche riguardo al borgo piemontese da lui amministrato: "Varallo è nota per il suo grandioso complesso monumentale del Sacro Monte, sorto per iniziativa del Beato Bernardino Caimi, che, di ritorno dalla terra Santa, alla fine del 1400, volle ricreare in piccolo i luoghi di Palestina. Al progetto settant’anni più tardi si interessò anche San Carlo Borromeo, che diede nuovo impulso all’opera e la denominò Nuova Gerusalemme".

Sempre nella lettera Botta si dice fiducioso che il Papa voglia accogliere l’invito "e ricevere così l’abbraccio dell’intera comunità valsesiana".