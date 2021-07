Banda Musicale cittadina: una rotonda per i 228 anni di istituzione

Santhià: il 6 settembre la Banda Musicale Cittadina compirà 228 anni. Oltre due secoli ininterrotti di musica dalla data della sua fondazione, che risale al 6 settembre 1793. Per celebrare la ricorrenza, è stata inaugurata una rotonda, intitolandola proprio alla Banda Musicale Cittadina di Santhià. L'opera, ideata e disegnata dal maestro Gianni Franceschina, ex strumentista della stessa banda, rappresenta due mezzelune di ferro con la sagoma stilizzata della banda in sfilata, colorata con i colori sociali del gruppo: bianco, arancione e nero. "Questo monumento non vuol solo rappresentare la nostra associazione - spiega il presidente dell'associazione Andrea Averono - ma vuol essere un simbolo per Santhià, insignita con il titolo 'Città della musica', con tantissime realtà musicali: due bande, il Corpo Pifferi e Tamburi, il Liceo Musicale, l’Istituto musicale Sant’Agatha, lo stesso Istituto Comprensivo Sant’Ignazio di Santhià e tanti altri gruppi musicali".

Lo scopo di questa installazione non è solo celebrare la musica ma anche ricordare la storia passata, il presente e il futuro delle realtà musicali. "Quest’opera deve certamente ricordare chi, in 228 anni, è stato uno strumentista e ha sfilato tra le file della Banda Musicale Cittadina - prosegue Averono - Vogliamo però rappresentare non solo il passato, ma anche il presente e la continuità con i futuri strumentisti. La musica è l'unico linguaggio universale che fa suonare, cantare e ballare persone di colore e lingua diversa. Un ringraziamento particolare al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale, grazie anche a tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione a vario titolo: ognuno di loro ha messo un tassello per vedere realizzata la nostra idea. Un ringraziamento, infine, dal profondo dei nostri cuori alla nostra madrina, Mara Bertoncello e al nostro padrino, Corrado Sala, che purtroppo non è più qui con noi ma che, sicuramente, vede tutto e ci ascolta dall'alto".

"Quando penso alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'associazione Banda Musicale Cittadina - spiega il sindaco Angelo Cappuccio - penso ad una collaborazione che dura da anni: una collaborazione che, anche nel periodo di pandemia, ha saputo regalare ai nostri ospiti della casa di riposo un momento dedicato, proprio nel momento più difficile come lo è stato il periodo natalizio, penso alla festa della Repubblica, festa Istituzionale e momento di ripresa per le attività culturali, e tanti altri momenti di musica insieme. La proposta arrivata qualche mese fa affinché la rotonda situata all'incrocio del supermercato Ldl potesse essere abbellita, si è concretizzata con un'opera che rimarrà per sempre. Santhià, città della musica, dice grazie".