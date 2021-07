Al parco Durandi festa per i bambini della materna Pellico

Santhià: un momento di ritorno alla normalità per i bambini delle sezioni della scuola materna Silvio Pellico che si sono ritrovati al parco Durandi per la festa di fine anno. I piccoli alunni si sono esibiti in canti, poesie e girotondi per festeggiare la fine dell'anno scolastico. "E' stato un momento emozionante e variopinto, vissuto proprio nel cuore della nostra città di Santhià - raccontano le insegnanti - e per questo noi e i nostri bambini vogliamo ringraziare la dirigente scolastica Nunziatina Mangano, il sindaco Angelo Cappuccio e gli assessori Renzo Bellardone e Mattia Beccaro per la gentilissima presenza alla mattinata di festa".