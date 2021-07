Trino: ecco i "magnifici 100" dell'Istituto Ronco

I magnifici tredici 100 e 100 e lode dell’alberghiero “Sergio Ronco”. Tanti sono infatti gli studenti dell’istituto trinese che alla maturità 2021 si sono diplomati con il massimo dei voti. Oltre a due 100 e lode ci sono anche undici ragazzi diplomati con 100. Sono stati consegnati martedì scorsa con una cerimonia nel cortile dell’alberghiero tutti i diplomi ai ragazzi di quinta che hanno sostenuto l’esame di Stato.

Tra i ragazzi che hanno sostenuto la maturità spiccano il 100 e lode di Giacomo Borgo nella classe quinta A, il 100 di Giacomo Scinardo Tabernacolo in quinta B, i 100 di Greta Cottone e Arianna Galluccio in quinta C, il 100 di Cecilia Attuga in quinta D, il 100 e lode di Carlotta Poggio e i 100 di Giorgia Caligaris, Marica Oliveto, Greta Sandigliano e Sharon Toninello in quinta E, il 100 di Claudia Baciu in quinta F, i 100 di Giulia Coppola e Mattia Lavezzi in quinta G. Tra gli studenti che hanno preso il massimo dei voti quindi per dieci sono ragazze e tre ragazzi. L’alberghiero di Trino si conferma una scuola d’altissimo livello che ogni anno si attesta su notevoli numeri di iscritti e ha una percentuale elevatissima di studenti diplomati che iniziano subito a lavorare appena terminati gli esami.