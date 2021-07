Shell Italia non trivellerà in località Cascina Alberto

Lozzolo: Shell Italia non trivellerà a Cascina Alberto. Il Ministero prende atto della volontà della multinazionale di abbandonare l’iniziativa e archivia la pratica. "Una bella notizia. Come territorio ci siamo sempre spesi affinchè il nostro unico petrolio fosse il vino, eccellenza enologica riconosciuto in tutto il mondo. L’unicità, la tipicità e la bellezza delle nostre colline hanno un rischio in meno ma continueremo ad essere vigili ed attenti per la custodia ed uno sviluppo sostenibile" commenta Roberto Sella sindaco di Lozzolo.

Nel 2017 la società petrolifera aveva presentato istanza per una campagna di indagini geofisiche. Il progetto interessava un’area di circa 462 chilometri quadrati, dislocati su 4 province: Vercelli, Biella, Novara e Varese. Settantotto i Comuni interessati dalla ricerca dell’oro nero. Nella zona che sarebbe potuta diventare oggetto di ricerca di gas o petrolio anche Gattinara, Lozzolo e Roasio. Fin da subito i vari settori della Regione Piemonte, l’Asl e l’ente di gestione delle aree protette avevano sottolineato una forte carenza progettuale, che non permetteva di capire in modo dettagliato le interferenze con acqua, salute, flora, fauna, aree naturali, aree agricole Dop e Igp, beni culturali e siti Unesco. A Shell era stata data l’opportunità di presentare integrazioni. Nel dicembre 2018 la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via e Vas in ragione della carenza di informazioni e di alcune criticità rilevate aveva dato parere negativo. Anche in questo caso la proponente ha avuto modo di presentare integrazioni al progetto. Prassi effettuata a marzo 2019, salvo poi, nel settembre 2019, presentare rinuncia al permesso di ricerca a “Cascina Alberto”. Istanza accettata nel febbraio 2020 con un decreto ministeriale pubblicato sul “Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse”. In seguito la multinazionale ha richiesto l’archiviazione della procedura di Via. Il Ministero ora ha accolto la richiesta.