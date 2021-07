Parrocchia San Bartolomeo, primi due turni di cresime

Saranno celebrati domani, domenica 4 luglio, i primi due turni delle cresime per la parrocchia di San Bartolomeo a Trino.

Alle ore 10 all’aperto o in chiesa parrocchiale in caso di pioggia toccherà al primo gruppo formato da Riccardo Di Liberti, Aurora Moret, Marco Miglietta, Manuel Pozzi, Alessandro Ravasenga, Giorgia Cerrano, Aurora Galli, Verena Delle Fave, Lisa Parisi, Alessandro Virga, Alessandro Todaro, Francesco Torregrossa, Enrico Vincenzi, Gabriele Ciraulo, Federico Vannelli, Lorenzo Di Giovanni, Angelo Ilic, Gabriele Bertolla. Con la stessa modalità toccherà al secondo gruppo alle ore 11,30: Simone Dainesi, Giulia Nasca, Ludovica Farina, Maria Piccione, Sofia Porcaro, Luca Gennaro, Daniel Giugliano, Samuel Marras, Giulia Pronzati, Michelangelo Lioi, Irma Francinelli, Annalisa Ariotti, Alessandro Osenga, Elisa Andrea Allara, Emanuele Conti, Matteo Lopes, Cristian Chiavegati, Marco Fracassi, Matteo Gaita, Angelica Lo Giudice, Edgardo Zeglio, Marco Palestrino.

Il terzo gruppo di cresimandi è programmato per sabato 4 settembre alle 18 nella chiesa parrocchiale ed è formato da Alessia Tancau, Sofia Merlo, Martina Vallongo, Marisol Casalone, Serena Vaccaneo, Miriam Maggioni, Matilde Ferraris, Marcello Porta, Christian Gianfriddo, Daigoro Ceccato, Michael Riccobono, Lorenzo Ingala, Marco Castellana, Lorenzo Guaschino, Sebastian Aliaj.