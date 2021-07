Illuminazione, telecamere e multe contro la 'mala movida'

Gattinara: illuminazione e videosorveglianza contro la 'mala movida'. Lo scorso weekend, complice la mancanza del “coprifuoco” la città era diventata terra di nessuno. Bicchieri, bottiglie, rifiuti abbandonati per strada, oltre a vomito e urina che hanno imbrattato porte, muri e vie. Una situazione che ha portato il primo cittadino Daniele Baglione a correre ai ripari. Dopo un colloquio con le forze dell’ordine e con i gestori dei locali, sono state concordate le modalità operative per contrastare le notti brave.

Un’ordinanza composta da nove punti e multe fino a 500 euro per i trasgressori. E’ previsto il divieto di vendita in contenitori di vetro di bevande, alcoliche e analcoliche, dopo le 21. Tutti i locali del centro storico dovranno chiudere entro le 2 nel weekend. Spegnimento delle diffusioni sonore nei pubblici esercizi e nelle aree esterne all’una di notte. Divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche in parchi, nei giardini e nelle ville aperte al pubblico dall’una di notte. Divieto di circolazione in vie pubbliche con bevande alcoliche dopo le 21. Divieto di gettare, abbandonare o lasciar cadere sul suolo pubblico bicchieri, bottiglie, rifiuti, immondizia o qualsiasi oggetto o liquido che insudici il suolo pubblico. Divieto di vendita e acquisto di merci e servizi da venditori non autorizzati sul suolo comunale. I gestori di locali di somministrazione devono pulire le aree pubbliche in prossimità della loro attività.

Intanto il Comune ha fatto installare un sistema di illuminazione e videosorveglianza collegata con le forze dell’ordine sull’entrata secondaria della chiesa parrocchiale di San Pietro. La scorsa settimana l’area era stata presa di mira. La sede Acli, adiacente alla Parrocchia, era stata imbrattata da vomito e urina. "Speriamo che tra controlli, sanzioni e più responsabilità dei genitori verso i propri figli, si riesca a risolvere qualche problema di troppo alla nostra piccola città" commentano dal circolo Acli.