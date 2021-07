Appello per personale che garantisca piena funzionalità agli impianti

Carisio: la Sacal cerca personale, urgentemente. Ben una trentina di dipendenti tra impiegati tecnici, operai generici e dirigenti mancano all'appello per garantire la piena funzionalità degli impianti per il riciclo dell'alluminio. Le candidature vanno inviate all'indirizzo e-mail [email protected]

Pensare che proprio ora nello stabilimento di frazione Crocicchio si parla di 'rinnovate esigenze produttive'. "La crisi pandemica ha generato senza dubbio serie difficoltà in tutti i comparti industriali - affermano in un comunicato dalla Società alluminio Carisio - Ma è altrettanto innegabile che ora possiamo parlare di una rapida inversione di tendenza". L'azienda è specializzata nella produzione di alluminio secondario, che avviene attraverso la raffinazione degli scarti di questo metallo recuperabile al 98%. "Le leghe vengono impiegate in tutti i settori, da quello automobilistico all'edilizia, all'alimentare" proseguono dalla Sacal.

Nonostante questi presupposti, la società rischia di ridurre la produzione per carenza di personale. "Riscontriamo serie difficoltà a implementare l'organico, penalizzando anche le potenzialità odierne" è l'allarme. "Sacal negli ultimi anni ha investito molto in impianti e procedure che potessero garantire il rispetto dell'ambiente" proseguono dalla società. Tuttavia questa affermazione trova diverse voci critiche, considerando che lo stabilimento del Crocicchio si trova tutt'oggi sotto monitoraggio a causa delle emissioni eccessive di sostanze inquinanti. Uno degli ultimi allarmi è arrivato un paio di mesi fa dall'Asl di Vercelli, che ha individuato nelle uova di gallina allevate in zona una quantità di diossine fino a 30 volte oltre il consentito. I dati hanno spinto la sezione Vercellese dell'Isde (l'Associazione medici per l'ambiente) a invocare "provvedimenti più incisivi".