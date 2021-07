Al Giardino Incantato sabato 3 luglio si presenta CrovArt

Crova: in paese sta per nascere una nuova associazione. Si chiama CrovArt e si presenterà oggi, sabato 3 luglio, alle 21,30. La registrazione ufficiale avverrà nei prossimi giorni, mentre a settembre è previsto l'esordio con la prima iniziativa: "due giorni di festa e spettacoli, con un occhio di riguardo alle imprese del nostro territorio" afferma Alex Gavazza, presidente del sodalizio.

I primi dettagli saranno forniti questa sera al Giardino Incantato di via IV novembre. Alle 20,30 ci sarà un aperitivo, e a seguire l'incontro vero e proprio. "Tutto è nato quasi per gioco da un gruppo di crovesi, cui si sono già aggiunge altre persone dai centri vicini" prosegue Gavazza. Al suo fianco, alla guida dell'associazione, ci sono il vicepresidente Leo Criaco, Cinzia Pradella, Claudia Pissinis, Laura Zanforlin e Alessandra Pizzo. "La nostra attività verrà svolta in forma del tutto gratuita e a scopo di beneficenza – precisa Gavazza – Perché l'obiettivo, in sintesi, è quello di valorizzare e favorire il benessere della comunità".