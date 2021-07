Vercelli: quattro dipendenti delle Poste sulla maxi bandiera all'Eur

Sono quattro i dipendenti di Poste Italiane della provincia di Vercelli presenti sulla bandiera alta 60 metri e larga 15 installata a Roma nella sede centrale dell’azienda. La bandiera da record firmata Poste Italiane è composta da oltre 1.200 volti di dipendenti dell’azienda e copre una superficie totale di 900 metri quadrati: nata per sostenere la Nazionale di calcio impegnata nel Campionato Euro2020, la bandiera svetta nel quartiere dell’Eur all’entrata Sud di Roma, per un caloroso benvenuto a chi arriva nella Capitale e rimarrà esposta fino alla fine degli Europei di calcio.

Si tratta di Alessandra Milan, direttrice Ufficio postale di Serravalle Sesia, Alessio Madia, direttore Up di Rovasenda, Lucrezia Rastaldo, direttrice Up Sant’Antonino e Nicolas Savastano, Mercato Imprese. Con questo gesto hanno fatto parte di questa iniziativa e si sono uniti a tanti altri colleghi per tifare la nostra nazionale. Alessandra Milan ha inoltre dichiarato: “Essere con la mia foto sulla bandiera della Nazionale rende l’idea di squadra e sono contenta per questa opportunità che abbiamo avuto per poter essere di fatto presenti a tifare per gli Azzurri”.