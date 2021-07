Trino e Robella: conclusi i lavori ai cimiteri

"Il progresso è la cultura di una civiltà e si misura dal rispetto che questa ha per i propri defunti. Tutti i bisogni dei cittadini sono sempre al centro del nostro operato". Così l’assessore ai lavori pubblici Roberto Gualino si esprime parlando dell’ultimazione dei lavori ai cimiteri di Trino e Robella.

Si tratta di lavori di ampliamento eseguiti dalla ditta trinese Afib. "Come annunciato, e con qualche giorno in anticipo, si sono conclusi i lavori di ampliamento dell'ala nuova del cimitero di Trino e dei nuovi loculari nel cimitero di Robella, opera necessaria e finalmente realizzata – spiega Gualino - Sono stati costruiti in totale 100 nuovi loculi, 10 cappelle private e 40 cellette ossari, a Trino, e a Robella 20 nuovi loculi. Il contratto, della durata di 15 anni, con la ditta Afib prevede un ulteriore ampliamento sia a Trino che a Robella qualora si rilevasse necessario, previsione che abbiamo fortemente voluto in modo tale da non dover mai più rischiare di rimanere senza loculi. Ringrazio Elena e Andrea Boltro per la professionalità e la rapidità con la qualche hanno svolto i lavori. Procederemo presto anche alla messa in sicurezza dei tetti dei loculari vecchi, così da ridare la giusta dignità al luogo dove i nostri cari riposano".