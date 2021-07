Margherita Oggero al Muschin Festival

Prossimi appuntamenti al “Muschin Festival, un’estate di eventi in risaia”.

La rassegna estiva organizzata dall’amministrazione comunale con diverse realtà operanti sul territorio per rallegrare le serate di chi resta in città propone domenica 4 luglio, alle 21.30, al parco Tournon il film Maleficent. La proiezione della pellicola di genere fantasy del 2014, diretto da Robert Stromberg, con Angelina Jolie e Elle Fanning, è un classico della collezione Disney dedicato ad un pubblico di giovanissimi; narra una vicenda ambientata in un fiabesco XIV secolo e ha come protagonista Malefica, una fata dotata di possenti ali. Malefica e le creature magiche vivono in perfetta simbiosi con la natura, ma il regno incantato è minacciato dal vicino castello di Re Enrico, che vuole sterminare gli abitanti della brughiera.

Slitterà invece a lunedì 5 luglio, per non incappare nella concomitanza con la partita dell’Italia agli Europei in programma venerdì 2 luglio, il debutto del Summer Book Festival, la kermesse letteraria organizzata in collaborazione con Grappolo Libri di Acqui Terme e la Biblioteca Civica Degregoriana.

Il primo appuntamento sarà dedicato alle colonne portanti della letteratura italiana e vedrà la partecipazione dell’affermata scrittrice e sceneggiatrice torinese Margherita Oggero (foto).

Oggero, che in passato ha svolto l'attività di insegnante in molte scuole, ha esordito nel 2002 nella narrativa con il romanzo “La collega tatuata”, edito da Mondadori, da cui è stato tratto il film “Se devo essere sincera”, per la regia di Davide Ferrario, con Luciana Littizzetto e Neri Marcorè. Sono seguiti, con altrettanto successo di pubblico, i romanzi “Una piccola bestia ferita” (2003), “L'amica americana” (2005), “Qualcosa da tenere per sé” (2007), e i racconti “Il rosso attira lo sguardo” (2008), tutti editi da Mondadori. Con Einaudi ha invece pubblicato “Così parlò il nano da giardino” (2006), “Il Compito di un gatto di strada” (2009), “Non fa niente” (2017 e 2019) e “Il gioco delle ultime volte” (2021); per la Rai ha scritto i soggetti della fortunata serie televisiva “Provaci ancora prof”, ispirata ai suoi libri, con Veronica Pivetti come attrice protagonista.

Appuntamento dunque a lunedì 5 luglio, alle 21, al Parco Rita Levi Montalcini.

Entrambi gli eventi saranno a ingresso libero e gratuito e saranno organizzati nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19.