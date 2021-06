Trino: due appuntamenti culturali nel fine settimana

Appuntamenti con la cultura a Trino tra venerdì sera e sabato mattina. Venerdì 2 luglio alle 21,30 ci sarà il secondo appuntamento della stagione teatrale estiva del Comune di Trino.

Al Teatro civico verrà proposto "E uscimmo a riveder le stelle" – “Omaggio all’arte e alla cultura dell’Italia che rinasce”, un suggestivo spettacolo di danza a cura di Daniela Chianini. Lo spettacolo avrà inizio alle 21,30 e sarà ad ingresso libero, ma già dalle 20,45 sarà possibile prendere posto al Civico, con anticipo per assicurare la gestione delle misure di sicurezza anti Covid-19. Il Teatro civico è stato appena ristrutturato ed è climatizzato. La prenotazione agli eventi non è obbligatoria anche se è consigliata. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere una e-mail a [email protected] oppure chiamare il 373-5327658. Sabato 3 luglio alle ore 12 al bar Cose Buone nella piazzetta Ai martiri dei lager ci sarà invece l’aperitivo letterario con Remo Bassini che presenterà il suo ultimo libro “Forse non morirò di giovedì”, durante il quale l’autore dialogherà col sindaco Daniele Pane. L’appuntamento è organizzato con la collaborazione della Cartolibreria Italia.