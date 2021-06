Spesa solidale, raccolti 1200 kg di cibo

Diciotto volontari della Croce rossa impegnati sabato 26 giugno nei supermercati Conad e Mercatò con la Spesa Solidale; hanno collaborato, per la logistica, anche 2 volontari della Protezione civile. L’iniziativa tende ad aiutare i concittadini in difficoltà a cui verranno consegnati i viveri di prima necessità. Come sempre la solidarietà vince e il totale di prodotti raccolti corrisponde a 1298 chilogrammi.