Si rifà il controsoffitto della palestra

Con una notizia positiva il sindaco di Fontanetto Po Claudia Demarchi, la scorsa settimana ha dato inizio al consiglio comunale. Al Comune di Fontanetto è stato assegnato un contributo di centomila euro da utilizzare per lavori di efficientamento energetico. E’ un contributo concesso dallo Stato ai piccoli Comuni corrisposto in base alla popolazione. La somma finanzierà il rifacimento del controsoffitto della palestra. Gli uffici sono già al lavoro per la redazione del progetto. Approvato il nuovo regolamento per la disciplina della tassa dei rifiuti. Ridotto, per la parte variabile della tariffa, il costo per le abitazioni vuote. Inoltre le aziende ora possono smaltire autonomamente i rifiuti speciali. Votato anche il piano finanziario Tari per l’anno 2021 che corrisponde a centoquarantacinquemila euro, di poco superiore a quello dello scorso anno. Il pagamento è previsto a fine settembre per la prima rata mentre il saldo sarà da corrispondere a novembre. La tariffa che si compone di una parte fissa e una variabile più un tributo provinciale del cinque per cento è determinata dal piano finanziario prodotto dal Covevar. Per quanto riguarda le utenze non domestiche che negli anni 2020 e 2021 hanno sospeso le attività a causa della pandemia è stata deliberata la riduzione del 100%. Gli interessati dovranno presentare domanda agli uffici comunali entro il 15 luglio. Ultimo punto in scaletta l’approvazione della terza variazione al bilancio di previsione che andrà a finanziare il rifacimento del tetto della casa di proprietà comunale di via Viotti e la sostituzione della caldaia negli spogliatoi del campo sportivo. Al termine dei lavori il consigliere di minoranza Renata Avvenengo Ducca ha comunicato ai presenti l’imminente inizio dei lavori di allestimento del set cinematografico, una fiction Rai di sei puntate che sarà in parte ambientato in paese. Le riprese si svolgeranno dal 16 al 26 luglio. Protagonisti della serie Serena Rossi e Giorgio Marchesi.