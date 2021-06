Frazione Guardella: si stacca un masso e cade in un giardino

Borgosesia: si stacca un masso di modeste dimensioni (circa 60 cm cubi) dalla collina che si trova alle spalle dell’abitato di frazione Guardella e finisce nel giardino privato di un’abitazione bifamiliare.

E' accaduto lunedì 28 giugno. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia municipale e il tecnico del Comune di Borgosesia, allertati dai Vigili del fuoco che erano stati chiamati dai residenti.

Dal primo sopralluogo è emerso che fortunatamente non ci sono stati danni a persone, ma la recinzione del giardino su cui è precipitato il masso è stata sradicata: «La Polizia municipale ed il tecnico comunale hanno subito delimitato l’area del distacco – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Bonaccio – in modo che nessuno si potesse avvicinare, in attesa di un sopralluogo più accurato da parte di un geologo che potesse definire le azioni da intraprendere per la messa in sicurezza definitiva dell’area».

E' stato quindi nominato il geologo che stamattina, lunedì 30 giugno, ha effettuato il sopralluogo: «A seguito delle prime indicazioni del geologo abbiamo deciso di emettere un’ordinanza immediata – spiega ancora Bonaccio – che impedisce ai cittadini di entrare nel perimetro del distacco e vieta ai proprietari dell’abitazione interessata di accedere al loro giardino. A breve, il tecnico ci fornirà tutti i dati necessari per stabilire l’entità dell’intervento di bonifica che occorrerà effettuare per mettere in sicurezza definitiva il fronte della montagna da cui si è verificato il distacco. A quel punto faremo riferimento all’Ufficio Opere pubbliche regionale, che ha un distaccamento a Vercelli, per ottenere i fondi necessari a questo scopo».

Anche il sindaco Paolo Tiramani ha seguito la vicenda: «Il territorio del Comune di Borgosesia è composito e soggetto ad eventi come questo – commenta - ma l’ufficio tecnico è preparato ad attivarsi con tempestività per mettere in sicurezza i cittadini e tutelare il territorio».