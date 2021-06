Energia da fonti rinnovabili, utilizzata e rivenduta

A Livorno Ferraris nasce la prima comunità energetica del Vercellese. L’obiettivo, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Piemonte, è quello di creare un modello innovativo per la produzione, l’autoconsumo, l’accumulo e la vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e della transizione energetica, puntando a ridurre del 55% le emissioni di Co2 nel 2030.



Attraverso l’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico e pompe di calore), le varie utenze pubbliche verranno messe in rete tra loro in modo da costituire un unico ecosistema, in grado di accoppiare domanda e produzione di energia, anche attraverso l’accumulo locale.