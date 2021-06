Trino: si riunisce il Consiglio comunale

Sono sei i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale che si riunirà questa sera, lunedì 28 giugno, alle ore 19 in biblioteca civica in presenza per i consiglieri. Chi vorrà seguire la seduta potrà farlo attraverso i canali istituzionali e le pagine social del Comune di Trino.

L’assemblea sarà chiamata ad approvare modifiche ed interpretazioni al regolamento sulla tassa sui rifiuti. Riguardano la Tari anche i due punti successivi: verrà approvato il piano economico e finanziario 2021 e successivamente le tariffe, la scadenza delle rate e le agevolazioni previste. Al quarto punto è prevista la ratifica di una delibera della giunta del 10 giugno scorso su una variazione al bilancio. E a seguire il Consiglio dovrà approvare proprio un’altra variazione al bilancio di previsione 2021-2023 con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Ultimo punto all’ordine del giorno è l’elezione di un revisore dei conti per il triennio compreso tra il 2021 e il 2024.