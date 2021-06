Pomeriggio vaccinale 'young' per i ragazzi dai 16 ai 20 anni

Santhià: venerdì 9 luglio, pomeriggio vaccinale “Young” dedicato interamente ai giovani tra i 16 e i 20 anni. "Ho proposto nei giorni scorsi al nuovo direttore generale dell'Asl Vercelli, Eva Colombo, e alla responsabile del Sisp, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, Virginia Silano, di poter effettuare anche a Santhià un pomeriggio di vaccinazioni, aggiuntivo alle normali prenotazioni, e completamente dedicato ai ragazzi delle leve dal 2001 al 2005 - spiega il sindaco Angelo Cappuccio - Saranno 150 i vaccini Pfizer disponibili ma sappiamo che questi non saranno sufficienti per tutti i ragazzi, in quanto il numero è superiore. Se l'iniziativa avrà successo chiederemo all'Asl di effettuare un nuovo pomeriggio dedicato".

Le vaccinazioni saranno effettuate al centro vaccinale nella sede degli Alpini venerdì 9 luglio dalle 17,30 alle 20,30; durante il pomeriggio, in attesa che i ragazzi ricevano il farmaco anti Covid, ci sarà un intrattenimento musicale a cura dell'Istituto Musicale Sancta Agatha. La prenotazione obbligatoria sarà possibile lunedì 5 luglio, in piazza Zapelloni, dalle 17 alle 19.