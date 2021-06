Gli ospiti della Rsa possono ricevere la visita dei propri cari

San Germano: gli ospiti della “casa del vecchio” possono ricevere la visita dei propri cari. “Finalmente” commentano dal consiglio di amministrazione, che ha comunicato le nuove regole adottate sulla base delle normative e delle indicazioni del direttore sanitario.

Anzitutto la visita andrà prenotata telefonando in segreteria al numero 0161 95162 tra le 9 e le 12. In struttura potranno accedere due visitatori per ospite, mentre l'incontro con i pazienti allettati sarà concesso a una sola persona. Ulteriore condizione è il possesso del Green pass (la certificazione verde) oppure dei certificati di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione dal Coronavirus non superiore a 6 mesi. “Per coloro a cui è stata somministrata solo la prima dose dovranno essere passati almeno 14 giorni della data dell'iniezione” precisano dalla casa di riposo Perazzo. Chi non possiede questi requisiti dovrà effettuare un tampone rapido molecolare prima dell'ingresso.

Le visite dureranno al massimo 30 minuti e saranno possibili dal lunedì al sabato alle 8,30, 9,30, 10,30, 15,30 e 16,30. “Per i visitatori che necessitano di tampone, le visite saranno limitate alla giornata di mercoledì, negli stessi orari – precisano dalla rsa – Sarà infatti necessaria la presenza di personale sanitario dedicato”.

All'ingresso tutti dovranno sottoporsi alla misurazione della febbre e compilare i necessari documenti. “Per le visite effettuate all’aperto i visitatori dovranno munirsi di mascherina ffp2 e guanti monouso. Mentre per gli incontri nel locale interno dedicato, i visitatori dovranno munirsi di mascherina ffp2, camice, guanti e soprascarpe monouso” si precisa. Oltre a tutte queste precauzioni, il contatto fisico rimane vietato. “E' per la salvaguardia della salute dei nostri ospiti” ribadiscono gli amministratori della casa di riposo.

Nella casa del vecchio il Coronavirus si era diffuso solo a partire dalla seconda ondata, a novembre del 2020. Gli effetti però sono stati dirompenti. “Il nostro personale in struttura ha fatto l’impossibile, come sempre ma soprattutto in questi lunghi mesi di chiusura, per fare in modo che gli ospiti si sentissero protetti” ribadiscono dalla Perazzo. E ora che l'inferno (come lo chiamano gli amministratori) appare in parte alle spalle, la struttura è pronta ad accogliere nuovi ospiti. “Abbiamo al momento posti a disposizione per coloro che necessitano di essere assistiti, curati, stimolati e seguiti nelle attività di recupero” terminano dalla casa di riposo.