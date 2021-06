Gli insegnanti al centro dell'istruzione

Nasce un nuovo sito per il mondo della scuola: ‘Valorizza Docenti’, visualizzabile all’indirizzo web www.valorizzadocenti.com

Un Sito Web dedicato interamente al mondo della scuola, che può già contare l’iscrizione di 40 docenti, nonostante sia online da poche settimane.

Il sito presenta una categoria di video dedicata a tutti i docenti che devono affrontare un concorso pubblico nella scuola di ogni ordine e grado: dalla scuola dell’infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo e di secondo grado.

Si possono trovare tutti i riferimenti normativi e legislativi utili, relativi agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali, ai principali Decreti Ministeriali, agli alunni stranieri, all’autonomia scolastica; sono spiegate le principali metodologie e strategie didattiche di insegnamento, gli organi collegiali, gli Invalsi; un’ampia sezione è dedicata alle Indicazioni Nazionali ed alla relazione educativa, oltre ad altre importanti aree tematiche. Troviamo anche una sezione originale, dedicata ai principali atti normativi ed amministrativi sottoscritti dai Ministri della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca.



La terza parte riguarda le principali consulenze generali rivolte alla categoria degli insegnanti: dalla costituzione delle graduatorie, all’inserimento temporale in queste ultime ed alla suddivisione delle numerose graduatorie per insegnare; sono spiegati i concetti di mobilità, assegnazione provvisoria e utilizzo; viene chiarito come si può sottoscrivere una ‘Messa a disposizione’ presso le scuole, inoltre si spiegano i principali Concorsi Scuola, i percorsi abilitanti; infine viene chiarito come si diventa, ad oggi, insegnanti su scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado.



Un’ampia categoria è dedicata al contenzioso scolastico ed alla spiegazione delle principali sentenze giuridiche susseguitesi nel mondo della scuola negli ultimi anni. Infine un approfondimento notevole è dedicato all’importanza del pensiero positivo e di come esso possa influenzare tutta la realtà che ci circonda. Un indice analitico suddiviso per titoli e categorie indicherà tutti i contenuti del Sito Web: un sito costruito sulla formula della semplicità e dell’efficacia, da sempre un connubio importante.



L’ideatore di questo Sito Web è un docente di scuola primaria: Luca Dibitonto (nella foto), residente a Santhià, città di cui è anche Consigliere Comunale, in provincia di Vercelli, che presta servizio come docente a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo di Gattinara, Ente Pubblico dal quale è stato autorizzato ad avviare il Sito Web, in seguito a richiesta dello stesso docente, alla quale è seguita l’apertura di Partita IVA, come stabilito dalla normativa vigente.



Cosa rappresenta questo sito? Qual è l’elemento innovativo di notevole portata proposto dall’insegnante di scuola primaria Luca Dibitonto?

Tutti i contenuti del Sito Web sono in formato video, dalla durata compresa tra i 10 ed i 20 minuti: questi video sono stati girati, pensati, ideati, corretti, rimodulati, dallo stesso insegnante Luca Dibitonto, per un totale, all’avvio del Sito Web a partire da sabato 1° maggio, di oltre 180 video visualizzabili.

Sommando la durata totale di questo lavoro, arriviamo a raggiungere oltre 24 ore di video lezioni.



Cosa bisognerà fare per poter visualizzare tutti i contenuti del Sito Web ‘Valorizza Docenti’?

E’ semplicissimo: basterà registrarsi sul sito www.valorizzadocenti.com e scegliere tra l’iscrizione mensile od annuale: 4,90 euro mensili, oppure 39,90 euro in caso si voglia sottoscrivere l’iscrizione annuale, ricevendo così un ulteriore sconto; naturalmente, l’iscrizione potrà essere interrotta in qualsiasi momento.



Dopo aver effettuato il pagamento, il Sito Web è immediatamente accessibile con tutti i contenuti visibili, indipendentemente dalla scelta mensile od annuale: ogni video può essere visualizzato illimitatamente e vi è inoltre un blog sul quale si potrà sempre scrivere gratuitamente.



Ogni settimana, il Sito Web crescerà di almeno 1 nuovo video relativo alle notizie più importanti che giungono dal mondo della scuola ed inerente a Decreti Ministeriali, metodologie didattiche o qualsiasi altro contenuto utile per la categoria docenti.

Non solo: tutti gli iscritti con quota mensile ed annuale, saranno inseriti in un gruppo WhatsApp denominato “Valorizza Docenti”, all’interno del quale potranno ulteriormente avere la priorità su ogni consulenza inerente il comparto scuola, con risposta scritta o tramite registrazione vocale sulla stessa applicazione WhatsApp, oltre ad avere priorità su ogni consulenza scuola tramite l’indirizzo e-mail [email protected]



Riassumendo, a fronte di un’iscrizione mensile od annuale, vi sarà quindi la possibilità di visualizzare illimitatamente oltre 180 video relativi al comparto scuola nelle Categorie Normativa e Metodologie, Ministri dell’Istruzione e Consulenze Docenti, con nuovi video che saranno inseriti ogni settimana sul Sito per aggiornare su ogni novità inerente il comparto scuola: inoltre, con l’attivazione del gruppo Whatsapp, vi sarà l’importante possibilità di ricevere, per iscritto o con la registrazione di messaggi vocali, tutte le consulenze relative al mondo della scuola.

Ecco tutto, non resta dunque che accogliere con curiosità l’avvio di questa nuova piattaforma, augurando ‘Buona fortuna’ al Sito Web di Luca Dibitonto ed anche a tutto il personale della scuola.