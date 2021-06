E' operativa la sede della Lega italiana difesa animali e ambiente

Tronzano: in via Roma 18 è ufficialmente operativa la sede vercellese della Leidaa, la Lega italiana difesa animali e ambiente. A breve i volontari definiranno gli orari di apertura, intanto il primo obiettivo è "farsi conoscere".

"L'intenzione è di organizzare raccolte alimentari e di partecipare con un banchetto alle prossime sagre estive" spiega Daniela Balocco, presidente di Leidaa Vercelli. Del resto l'associazione è già operativa. "Di recente abbiamo donato antiparassitari al canile Balto di Crescentino, e per l'animale domestico di una donna di Vercelli colpita da una grave malattia" spiega Balocco. Nel prossimo futuro l'attività della Leidaa Vercelli proseguirà sullo stesso fronte. "Le offerte che raccoglieremo durante le prossime iniziative, magari anche con la vendita di lavoretti artigianali, saranno dedicate all'acquisto di cibo, medicine, cucce, o anche agli interventi di sterilizzazione" spiega la presidente. Dal 2022, invece, la sede di Tronzano fungerà da base anche per le guardie zoofile. "Appena possibile due nostri soci intraprenderanno il corso per ottenere l'abilitazione" prosegue.

A fare da principio comune per ogni attività sarà, in ogni caso, l'aiuto verso animali e padroni in situazioni critiche. "Due nostre socie che già lavorano in ambito sociale si occuperanno di vagliare le richieste e indirizzare gli interventi là dove c'è bisogno" spiega Balocco. A tal proposito Leidaa conta anche sulla collaborazione del Comune, che potrà segnalare casi di disagio. "L'amministrazione è attenta al nostro progetto" conferma Balocco, che sottolinea anche l'intesa nata con le altre sezioni provinciali già attive a Torino, Alessandria, Cuneo, Asti e Novara. "Abbiamo ricevuto tante dimostrazioni di solidarietà – afferma la presidente – A cominciare dall'allestimento della nuova sede, che include il vecchio studio fotografico e l'adiacente appartamento in comodato d'uso. Tutti gli arredi ci sono stati donati".

Oggi la neonata Leidaa Vercelli è animata da una quindicina di volontari, di cui 10 soci fondatori. "Sin d'ora lanciamo l'invito ad aspiranti nuovi tesserati: le attività in cantiere sono tante – aggiunge Balocco – Chi vuole contattarci sin d'ora può chiamare il numero 376 033 9964 o utilizzare i social".