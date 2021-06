Trino: un riconoscimento a chi aderisce alla raccolta per il gattile

E’ attiva fino al 26 luglio la raccolta di crowfunding online su Eppela da parte dell’associazione A-Mici di Trino che invita ad aderire all’iniziativa per la raccolta fondi per la nuova casa che ospiterà il gattile.

"Correte a vedere il nostro progetto e se volete ed avete piacere condividete in tutte le piattaforme, ad esempio blog personali, Instagram, TikTok, Twich oppure Twitter o i canali Telegram - spiegano dall’associazione - Abbiamo previsto sei riconoscimenti a chi aderirà alla nostra raccolta. Ad esempio la prima ricompensa è che donando 10 euro abbiamo pensato di restituire un simpatico e personalizzato ringraziamento felino via e-mail che potrete stampare come ricordo o condividere sulla vostra pagina Facebook. Invece con una donazione di 20 euro, e riferendoci il nome o nickname che preferite, potrete rimanere sempre con noi nel nostro futuro gattile che avrà la cosiddetta "casetta dei donatori" con tutti i nomi di chi farà questa offerta. Oltre alle cifre preimpostate si possono donare cifre a piacimento come 5 o 15 euro. Chi farà una donazione potrà anche decidere di non ricevere in cambio nessuna ricompensa, se non di proprio gusto. Se volete conoscere l'intero progetto potete visitare la pagina eppela.com/30230".

Dall'associazione aggiungono: "Abbiamo scoperto che fino alla chiusura della raccolta noi non potremo conoscere le singole donazioni e le e-mail dei nostri donatori per poter offrire i nostri personalizzati riconoscimenti. La raccolta si chiuderà il 26 luglio. Nelle successive due settimane penseremo a far avere i meritatissimi riconoscimenti".