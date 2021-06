Trino: continua l'opera di diserbo abbinato meccanico ed ecologico

Continua l’opera di diserbo meccanico ed è stato avviato il secondo giro dell’ecologico a Trino e Robella.

"Dalla scorsa settimana è partito il secondo giro col diserbo ecologico che tanto successo ha avuto in altre città dopo il nostro esempio - spiega l’assessore Alberto Mocca - L’abbinamento tra diserbi meccanico e ecologico è in corso in tutta la città: siamo partiti dal centro per accogliere i primi eventi estivi, ma le operazioni riguardano tutte le aree, senza mai dimenticare le zone più periferiche e la frazione, con l’obiettivo di dare una costante pulizia all’abitato".