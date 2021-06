Trino: il sindaco incontra il nuovo direttore generale dell'Asl Al

La ristrutturazione dei locali dell’Asl Alessandria a Trino, una stretta collaborazione per la casa di riposo, l’ampliamento dei giorni della campagna vaccinale. Sono stati i temi affrontati dal sindaco Daniele Pane nell’incontro con Luigi Vercellino, nuovo direttore dell’Asl alessandrina.

Il centro vaccinale: "Con Vercellino si è parlato delle attività del centro del mercato coperto e abbiamo concordato di incrementare le giornate vaccinali aggiungendo il lunedì alle già attuali giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica -spiega Pane - In questo modo riusciremo ad anticipare tutte le vaccinazioni al mese di luglio e terminare entro il 1° agosto, liberando la struttura del mercato coperto in tempo per permettere alla Pro Loco Trino di allestire l’area di piazza Comazzi e la struttura del mercato coperto per la nostra festa patronale che si potrà svolgere in piena sicurezza". La casa di riposo dell’Apsp “Sant’Antonio Abate”: "In merito alla nostra Rsa, ho esposto al direttore le criticità storiche e quelle emerse di recente a seguito del periodo Covid-19. Da Vercellino ho ricevuto rassicurazioni per una stretta e forte collaborazione. L’obiettivo è permettere alla nostra Rsa di ritornare alla normale attività e progettare un futuro roseo per l’intera struttura".

I locali trinesi dell’Asl Alessandria in via Ortigara: "Per quanto riguarda il distretto Asl abbiamo discusso sulla possibilità di implementare i servizi e procedere a una ristrutturazione dei locali". Pane conclude: "È stato un incontro proficuo e ho avuto il piacere di conoscere una persona seria, appassionata e preparata. La nostra Asl è in ottime mani. Ringrazio il commissario dottor Galante per il grande lavoro svolto in un momento difficilissimo e il dottor Vercellino e tutta la struttura dell’Asl di Alessandria per la disponibilità dimostrata".