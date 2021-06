Consiglio comunale dei Ragazzi: c'è la festa di inizio estate

Borgo d'Ale, Alice Castello: quest'estate dovranno rinunciare alle notte in tenda, ma non a una giornata di giochi da trascorrere insieme. Sabato 26 giugno tutti i ragazzi delle scuole medie sono invitati alla “festa di inizio estate”.

L'appuntamento a Borgo d'Ale, previsto dalle 10,30 fino tarda sera, si deve all'impegno organizzativo del Comune, della Pro Loco e dei volontari dell'oratorio don Orione. L'idea però è tutto merito del Consiglio comunale dei ragazzi, il gruppo dei giovani rappresentanti della scuola media Anna Frank. Con il supporto dell'associazione Itaca gli studenti hanno lavorato durante l'anno scolastico per proporre due iniziative da promuovere in ciascuno dei centri di Borgo d'Ale e Alice Castello, che fanno riferimento alla scuola.

“I ragazzi hanno scelto di realizzare una grande tendata per passare due giorni insieme. Ma le attuali condizioni purtroppo non garantirebbero la totale sicurezza – spiegano gli operatori di Itaca - Così si è scelto di proporre soltanto le attività diurne, che comunque sono una bella occasione per assaporare di nuovo un po’ di normalità”.

Al mattino si partirà con una caccia al tesoro, mentre il pranzo sarà al sacco. “Nel pomeriggio i ragazzi si sfideranno in divertenti tornei, prima di prendere parte ad un’escursione per conoscere le bellezze del territorio con la guida dei volontari delle associazioni culturali” spiegano da Itaca. I partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi per garantire il rispetto delle norme anti-contagio. “Concluderà la giornata una cena a tema street-food, poi si tiferà tutti insieme per l’Italia guardando la partita della Nazionale sul megaschermo” anticipano da Itaca.

La “festa di inizio estate” sarà l'occasione per assaporare la fine della scuola e per salutare i ragazzi di terza media che hanno terminato l'esame. “Ma, soprattutto, i giovani scopriranno quanto sia importante e divertente prendersi cura del bene comune diventando protagonisti della propria comunità” sottolineano ancora da Itaca. Di recente su You Tube, nel canale dell'associazione, è stato pubblicato un video del Consiglio comunale dei ragazzi “per raccontare a tutti il percorso di quest’anno difficile ma comunque entusiasmante”.