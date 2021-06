L'Inps riapre all'ex ospedale: venerdì 25 giugno l'inaugurazione

Borgosesia: l'Inps riapre i suoi uffici nella nuova sede messa a disposizione del Comune al piano rialzato dell’ex ospedale cittadino. Uno spazio completamente rinnovato, che si estende su 200 metri quadrati speculari rispetto agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

La Valsesia ha rischiato di perdere il servizio, con l’obbligo per tutti i cittadini del territorio di fare riferimento agli uffici di Vercelli per qualsiasi esigenza in ambito previdenziale. "Lo stabile dell’ex ospedale è stato individuato come sede ideale per l’installazione di alcuni servizi al cittadino – spiega il sindaco Paolo Tiramani – abbiamo subito stanziato i fondi necessari e dato il via alle procedure per avviare i lavori nei tempi più brevi possibili e siamo partiti con la ristrutturazione. Lo scorso anno si sono potuti aprire in questa sede gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, ad aprile 2021 abbiamo consegnato i locali all’Inps, che ora torna ufficialmente operativo nella nostra città, con soddisfazione di tutti".

A seguire l’esecuzione delle opere è stato l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Bonaccio, che spiega che per questo lotto di ristrutturazione i lavori sono stati assegnati alla ditta esecutrice per una somma di 296.058 euro, ma poi in corso d’opera si è ottenuto un risparmio di 30.000 euro: "Anche in questo caso, come sempre – spiega l’amministratore – si è operato con la massima oculatezza, impegnandosi per ottenere ottimi risultati contenendo le spese, in modo da poter sempre disporre di fondi per migliorare la città sotto tutti i punti di vista".

Negli uffici Inps di Borgosesia lavoreranno due impiegati, guidati dalla direttrice Enrica Broglia Fratin. L'inaugurazione della nuova sede Inps è in programma venerdì 25 giugno alle ore 12 presso in piazzale Lora, ex ospedale Santi Pietro e Paolo di Borgosesia.