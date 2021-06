Il progetto 'Noi con voi' regala un'auto all'hospice

Gattinara: il progetto “Noi con voi” regala un’auto nuova all’hospice. Un secondo mezzo è stato messo a disposizione dell’hospice Casa Tempia, ricevuta in dono grazie al progetto “Noi con voi”. Proprio come a marzo, sono state diciotto le aziende del territorio (e non solo) che hanno sponsorizzato l’iniziativa, offrendo al personale medico e sanitario della struttura per le cure palliative un sostegno prezioso per i tanti viaggi nelle case dei pazienti per le terapie a domicilio, parte fondamentale del lavoro della struttura che opera su mandato e sotto il coordinamento dell’Asl di Vercelli. La vettura, una Dacia Sandero, è stata consegnata ufficialmente lunedì 21 giugno alla presenza del sindaco Daniele Baglione, la cui amministrazione comunale ha patrocinato l’iniziativa, e del co-presidente della Fondazione Tempia Alfredo Pino.

Il progetto “Noi con voi” è stato ideato da una società lombarda, la Gms, specializzata nel sostegno alle onlus per fornirle di mezzi attrezzati alle loro esigenze. La Fondazione Tempia ha già ricevuto, grazie al contributo delle aziende sponsor, anche un furgone adatto al trasporto dei pazienti e altre auto, preziose per il servizio di accompagnamento dei malati di tumore in centri medici e ospedali lontani per le terapie e le visite. La generosità delle aziende coinvolte è stata ricompensata dalla presenza dei loro loghi sulla carrozzeria dell’auto.

All’iniziativa, che comprende la messa a disposizione del veicolo e le spese di manutenzione per quattro anni, hanno contribuito le seguenti aziende: Berti & Salina, Mival di Serravalle Sesia, Brandoni Spa, Con.Ap Trasporti, Mct e Omnia Sport di

Romagnano Sesia, Copra di Pila, D & F impermeabilizzazioni di Prato Sesia, Ferraris Roberto, Ferretti Marco, Roby Sport Club, Valpil e Wienerberger di Gattinara, Model Plastic, Raviolificio Bertoli, Storica farmacia Anselmetti e Super 5 di Varallo, Nuova Far di Borgosesia.