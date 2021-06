Quarona: il Comune rinuncia al cartaceo a favore dell’ambiente. Una campagna di modernizzazione del paese affinché si

utilizzino con maggior assiduità i servizi online del Comune e si velocizzi il contatto con l’amministrazione ottenendo informazioni tramite canali social, whatsapp email.

Le norme sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, prevedono di rendere digitale il modo di lavorare negli uffici ma anche e soprattutto nei rapporti fra gli uffici ed il cittadino. Il Comune di Quarona è tra i pochi Comuni ad avere già attivato alcuni servizi digitali per i suoi cittadini ed intrapreso una campagna di informazione per la rinuncia al cartaceo a favore dell’Ambiente.

I cittadini possono già da ora ricevere tutte le comunicazioni dal Comune di Quarona direttamente sulla propria casella di posta elettronica o sullo smartphone. L’obiettivo di questa campagna è diffondere su tutta la popolazione questo canale di

comunicazione.



I cittadini potranno venire in Municipio dal 5 luglio al 30 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 e trovare uno sportello di assistenza dedicato, ed al mercoledì, al mercato dove potranno compilare la dichiarazione di rinuncia al cartaceo a favore dell’ambiente e ricevere tutte le ulteriori informazioni.

Per questa operazione ci avvantaggeremo della collaborazione di 3 giovani stagiste. "Il Comune di Quarona – afferma il sindaco Francesco Pietrasanta - è da tempo impegnato nell’innovazione e nella digitalizzazione dei servizi e per rendere più facile

e diretto il dialogo con il cittadini. La raccolta di dati sensibili come cellulare e mail ci permetterà di comunicare più velocemente con la comunità. Sia per questioni amministrative, di protezione civile o per svago e cultura. Inoltre eliminare l’invio del cartaceo permetterà a Quarona di rispettare l’Ambiente e unirsi alla battaglia mondiale contro il riscaldamento globale e in ultimo di risparmiare i costi di invio delle lettere tramite posta ordinaria. Impegniamoci tutti per un futuro migliore".