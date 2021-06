Errori all'anagrafe e stato civile, il Comune corre ai ripari

"L'amministrazione comunale di Villata ha preso atto che negli ultimi anni si sono

riscontrate numerose e gravi irregolarità che riguardano atti relativi ai servizi anagrafe,

stato civile, elettorale ecc ... Tali problematiche sono già state segnalate nelle sedi opportune ed in primis alla

Prefettura". In un comunicato firmato dal sindaco Franco Bullano il Comune di Villata precisa di voler "porre riparo nel più breve tempo possibile alle varie e numerose anomalie". Tra le altre cose si sta verificando il corretto caricamento degli estremi

delle carte d'identità. Per questo viene chiesta "la collaborazione dei cittadini al fine di far emergere

ogni possibile errore o omissione".

I cittadini di Villata potranno, previo appuntamento telefonico ai n.

0161/310113 e 331/5619146, presentare agli uffici le varie problematiche che li

riguardano e consentire così di avviare il corretto iter per il procedimento amministrativo

per il ripristino.