Parroco e vice salutano, affrontano un'altra missione

Il parroco di Crescentino don Edoardo Swiatkowski e il viceparroco don Paolo Hayduga salutano i fedeli.

Dopo 18 anni don Edoardo lascerà la parrocchia dove ha creato un legame di stima e affetto, rafforzato dal gemellaggio con la sua città natale, Lososina Dolna.

Don Paolo è arrivato in città 10 anni fa e a metà settembre raggiungerà il Santuario di Monte Sant’Angelo in Puglia: «La nostra vita è così, se ci chiamano per un'altra missione si va, anche se umanamente dispiace lasciare gli amici – dice il sacerdote – ci si lega con i bambini del catechismo, i ragazzi in oratorio e i genitori, sono grato per quello che ho ricevuto da tutti, felice per l'accoglienza che mi ha fatto sentire uno di loro».