Il Muschin Festival danza sotto la luna

Sabato 26 giugno alle 21 in piazza Caretto secondo appuntamento del “Muschin Festival: un'estate di eventi in risaia” con lo spettacolo “Danzando sotto la luna” a cura dell'associazione Moondance.

La serata inaugurale di lunedì scorso, con il concerto della band tributo a Lucio Battisti “Innocenti Evasioni”, ha registrato il tutto esaurito, un ottimo inizio per un’estate con un cartellone fitto di iniziative.

"Moondance sarà lieta di offrire una breve esibizione in onore della ripartenza post lockdown – hanno spiegato i responsabili della scuola di ballo – una serata di festa in cui i nostri bimbi e i nostri ragazzi saranno felici di tornare a danzare. Durante lo spettacolo andranno in scena anche le nostre giovani insegnanti Azzurra Ferrante e Francesca Malara".

L'ingresso è libero e la serata verrà organizzata secondo le vigenti normative in materia di prevenzione anti Covid-19. Si invitano gli intervenuti ad indossare la mascherina nelle aree adibite al pubblico e a mantenere la distanza interpersonale.