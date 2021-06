La panchina viola invita alla gentilezza

Il Comune di Livorno inaugura la panchina viola e avrà un assessore alla Gentilezza. L’amministrazione Corgnati ha aderito all’iniziativa proposta dall’Associazione culturale “Cor et Amor” la Settimana Nazionale delle Panchine Viola, la cui motivazione è "promuovere la gentilezza in una società che ne ha sempre più bisogno per accrescere il benessere di tutta la comunità”. Lunedì 21 giugno il neoassessore alla Gentilezza Davide Mosca ha inaugurato in piazza Possis la nuova panchina, insieme all’assessore alla cultura Mara Bianchetti, alla responsabile della biblioteca Patrizia Massazza e ai ragazzi del centro estivo, che proprio in questi giorni stanno preparando dei lavoretti sul tema della gentilezza. Lo scopo dell'assessorato per la gentilezza sarà quello di promuovere il rispetto per le persone e per l’ambiente, l'inclusione e l'aiutare il prossimo.