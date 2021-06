Carnevale, gemellaggio con Castelnuovo del Garda

Carnevale Storico Crescentinese 2022: prove tecniche di gemellaggio. Domenica 20 giugno i Birichin hanno accolto la delegazione del “Carneval de Castelnovo” di Castelnuovo del Garda (Verona).

Il gruppo, guidato dal presidente Alessandro Deamoli Gregori, con l’assessore alle manifestazioni Thomas Righetti, è stato ricevuto dal presidente dei Birichin Andrea Bazzano nella sala consiliare del municipio, dove il vice sindaco Luca Lifredi ha salutato gli ospiti del Comune veronese.

Dopo i saluti ufficiali, la giornata è proseguita con la visita guidata ad alcuni luoghi simbolo di Crescentino, come la campana dell’Alleanza che risuonò nella notte tra il 14 e 15 febbraio del 1529 per richiamare il popolo alla rivolta contro il tiranno Riccardo IV Tizzoni, che è la base da cui trae spunto la tradizione del Carnevale Storico Crescentinese, la Torre Civica ed il Santuario della Madonna del Palazzo.

Sotto i portici della centralissima via Mazzini si è tenuto il pranzo conviviale; le due delegazioni si sono poi trasferite nel quartier generale de I Birichin, in via San Giuseppe, dove si è parlato di Carnevale e dei futuri progetti di condivisione delle due manifestazioni carnevalesche.