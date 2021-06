Borgosesia: Francesco Surace ha conquistato il suo record. Partito alle 17 di sabato 19 da Genova, l'atleta, sorretto da una preparazione ad alta intensità e da un carattere tanto solare quanto determinato, ha percorso prima 226 chilometri in bicicletta e poi gli ultimi 17 di corsa in salita, fino a raggiungere i 4554 metri della Capanna Margherita, dove è arrivato alle 6,20 di domenica mattina.

Surace aveva un record da battere: 14 ore 18 minuti 21 secondi e ce l’ha fatta, migliorandolo di ben 58 minuti. L’aveva promesso nell’agosto del 2020, quando si era fermato a pochi metri dalla vetta a causa dell’ipossia, ci ha creduto nei 10 lunghi mesi di intenso allenamento quotidiano e si è presentato in perfetta forma all’appuntamento con la sfida: il percorso ciclistico si è svolto senza intoppi, con un leggero anticipo rispetto ai tempi previsti. Arrivato ad Alagna, si è fermato il tempo necessario per un massaggio ed è ripartito verso il rifugio più alto d’Europa: nella salita, il meteo non è stato favorevole, pioggia e brutto tempo hanno reso difficile la conquista, ma l’arrivo dopo aver superato queste difficoltà è stato ancora più soddisfacente ed il sorriso di Francesco si è potuto aprire in tutta la sua luminosità.

A sostenere l’atleta, 26 anni, il suo appassionato team: per il supporto tecnico, il papà Pietro, la sorella Giulia e lo zio Massimo; alla guida del mezzo al seguito, Corrado Zappelloni ed il padrino di Francesco, Gianni Carrano; per l’assistenza medica Alessandro Mancassola. Per la parte sportiva, Alberto Ceralli, direttore sportivo, Alessandro Ainardi e Marco Pastore che lo hanno affiancato nel tratto in bici e lungo la salita. A Indren è stato allestito un campo, dove 6 amici di Francesco lo aspettavano per il supporto tecnico, ed infine alla Margherita c’erano Sergio Gabbio e Silvia Costa. "Un risultato fortemente voluto – commenta a freddo Francesco, pieno di felicità – per il quale ringrazio anche tutti i miei amici e collaboratori che mi hanno sostenuto e hanno sempre creduto in me, dandomi grande forza ed energia". E dalla Margherita è tutto…adesso Francesco si prepara per altre grandi sfide: un atleta del suo calibro, fisico e mentale, non si ferma mai.