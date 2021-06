Il tributo a Battisti apre l'estate musicale

Solstizio d'estate con musica ed eventi a Crescentino.

La città entra nel circuito nazionale della Festa Italiana della Musica: appuntamento il 21 giugno alle 21 in piazza Caretto per il concerto del gruppo “Innocenti Evasioni” tributo a Lucio Battisti; la serata sarà ad ingresso libero nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19.

Il 21 giugno segnerà anche l'apertura del “Muschin Festival: un'estate di eventi in risaia”, la rassegna estiva ideata dall’amministrazione comunale.

Un pizzico di ironia per valorizzare cultura, musica, storia, cinema, libri, sport, natura e agricoltura in una terra conosciuta ai più come il regno delle zanzare.

La “Festa della musica” nasce nel 1982 grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura francese, è un evento musicale che si tiene il 21 giugno di ogni anno per celebrare il solstizio d'estate in più di centoventi nazioni in tutto il mondo. Crescentino, città che ha dato i natali ad importanti compositori e musicisti come Luigi Arditi, Carlo Rossaro e Cinico Angelini, è inserita ufficialmente nel circuito nazionale della “Festa italiana della musica”; la musica si diffonde su strade, piazze, cortili, chiostri e anche in luoghi solitamente non adibiti allo spettacolo, in una celebrazione di ogni genere musicale e rappresenta un momento di forte aggregazione.

Il cartellone del “Muschin Festival” propone per il 26 giugno alle 21, sempre in piazza Caretto, lo spettacolo “Danzando sotto la luna” a cura della scuola di ballo “Moondance”.

Tutti i venerdì di luglio appuntamento con il “Summer Book Festival” nella suggestiva cornice del parco Rita Levi Montalcini.

La prima edizione del Festival letterario realizzato in collaborazione con Grappolo Libri di Acqui Terme e la Biblioteca Civica Degregoriana presenterà gli scrittori locali Lorena Beccaro e Marco Caldera, con autori e giornalisti più noti sulla scena nazionale quali Bruno Gambarotta, Margherita Oggero, Biagio Carillo, Elisabetta Cametti, Andrea Galli, Candida Livatino e Lorenzo Beccati.

Domenica 4 e domenica 18 luglio tornerà al Parco Tournon il “Cinema sotto le stelle” con proiezioni di pellicole classiche per ragazzi ed adulti.

Dal 10 al 25 luglio in piazza Vische “Bimbi in giostra sotto la Torre” con la Base Spaziale di Paperino per tutti i bambini.

Sabato 10 luglio piazza Caretto ospiterà il luccicante show di Steve Talarico “Renato Zero a modo mio” con una serata tributo all’istrionico cantante italiano.

Il 24 luglio “Crescentino sotto le stelle”, la notte bianca dei saldi estivi con negozi aperti fino a mezzanotte, bancarelle, musica, enogastronomia e suggestive visite guidate notturne alle bellezze artistiche e architettoniche della città.

Dal 20 al 24 agosto spazio alla Festa della Madonna del Palazzo con il Luna-Park in piazza Garibaldi e serate musicali in piazza Caretto.

L’estate crescentinese terminerà sabato 11 settembre con l’ormai tradizionale “Notte Verde”.