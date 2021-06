Sondaggio: 500 persone hanno partecipato, scelti sette titoli

Santhià, cinema all'aperto: scelte le pellicole che verranno proiettate in piazza Zapelloni. Il sondaggio on line ha visto la partecipazione di oltre 500 persone e ha portato all'individuazione di sette titoli. Si parte giovedì 24 giugno con "Coco", giovedì 1° luglio "The greatest showman", venerdì 9 luglio "La bella e la bestia", venerdì 23 luglio "Captain America: Civil War", venerdì 30 luglio "Oceania", venerdì 13 agosto "L'era glaciale 5 - In rotta di collisione" e per finire venerdì 27 agosto "I pirati dei Caraibi 5". Le proiezioni tutte ad ingresso gratuito, avranno inizio alle 21.