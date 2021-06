Rifacimento delle facciate per la scuola elementare di Aranco

Borgosesia: partiranno lunedì 21 giugno i lavori per il rifacimento delle facciate della scuola elementare di Aranco, che andranno dunque a completare gli interventi di cui l’edificio è stato oggetto a partire dallo scorso anno. "Ora ci occupiamo dell’esterno: verrà ritinteggiata la facciata, secondo un progetto cromatico che prevede colori differenziati per facciata, zoccoli inferiori, marcapiano e cornici sottogronda - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Bonaccio -. Lo scorso anno, invece, avevamo messo in sicurezza la struttura portante e rifatto i pavimenti".

L'intervento verrà eseguito dalla ditta Cacciati Fed Snc, dei fratelli Aldo, Mirco e Luca & C, che si sono aggiudicati i lavori il 13 maggio scorso, con un’offerta al ribasso che ha portato la spesa del Comune a circa 90.000 euro.



I lavori saranno completati per l’inizio del nuovo anno scolastico, fissato per il 13 settembre 2021: "I bambini di Aranco troveranno una scuola più accogliente e colorata - conclude Bonaccio - e speriamo che ne possano fruire normalmente, tornando a frequentare le aule scolastiche con regolarità, dopo questi due ultimi anni scolastici segnati dalla didattica a distanza".