Riattivato il trasporto a ospedali e centri di cura sospeso da 18 mesi

Tronzano: fino al 31 dicembre sarà il Gruppo volontari soccorso Santhià ad occuparsi del trasporto a ospedali e centri di cura. Il servizio, prima svolto dalla Protezione Civile, era sospeso da un anno e mezzo a causa della diffusione del Coronavirus.

Prossimamente, intorno a fine anno, si valuterà se rinnovare la convenzione anche per il 2022 oppure se riattivare il servizio "storico", prestato per dodici anni dai volontari tronzanesi. "A marzo 2020 questa attività era stata interrotta, sia per tutelare la salute dei membri della Protezione Civile sia perché i veicoli non permettono di rispettare le regole sul Coronavirus" precisa il vicesindaco Fausto Valdo. Di qui la decisione di rivolgersi a un gruppo specializzato nel soccorso sanitario "che oltre a mezzi a norma dispone anche di personale qualificato per gestire eventuali emergenze" sottolinea il vicesindaco.

Tutto questo comporterà un costo maggiore, ma non per gli utenti. Secondo l'accordo il Gruppo si impegnerà ad applicare le tariffe in essere dal 2008, mentre la differenza dovuta sarà a carico del Comune. "A tal scopo abbiamo destinato 5.000 euro del fondo che lo Stato ha concesso agli enti locali proprio per fronteggiare le spese connesse alla pandemia" spiega Valdo. Il servizio rimarrà invece gratuito per gli ospiti del Soggiorno Anziani, mentre gli interventi in emergenza con l'ambulanza saranno totalmente a carico degli utenti. "Come già avveniva fino a marzo 2020, il trasporto riguarda le strutture pubbliche e convenzionate, non i centri privati" precisa il vicesindaco. In compenso, per i tronzanesi si aggiunge la possibilità di essere accompagnati ai centri vaccinali: in primis quello di Santhià, anche se la convenzione include tutte le strutture della provincia.