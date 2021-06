Ora l'accesso è libero, si possono leggere i giornali e usare i pc

Santhià: nuovi orari e modalità di accesso alla biblioteca civica di via Dante. L'accesso non è più su prenotazione ma libero, massimo però due persone in contemporanea per lo scambio libri. Resta obbligatorio indossare la mascherina, sanificare le mani e ci sarà la misurazione della temperatura. E' consentito accedere ai locali della biblioteca per scegliere i volumi ed è nuovamente possibile leggere i giornali nelle apposite postazioni, massimo due persone alla volta. Tornano disponibili le aule studio, mantenendo le distanze stabilite dalle indicazioni. Per l'uso dei computer massimo due persone e per la durata massima di 1 ora. Di tutte le persone che frequentano la biblioteca verrà mantenuto il tracciamento identificativo per 14 giorni. Gli orari prevedono l'apertura lunedì mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 18, martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18, sabato dalle 9 alle 12.