Lotta biologica integrata alle zanzare: confermata l'adesione

Lozzolo in prima linea nella lotta alle zanzare. Il Comune, per il quarto anno, ha aderito al progetto di lotta biologica integrata alle zanzare. Dalle relazioni tecniche e dai rilievi svolti emerge una netta diminuzione delle zanzare catturate dalle trappole installate sul territorio. "Questa lotta è importante anche per un aspetto sanitario, oltre che di miglior vivibilità dei nostri territori" commenta il sindaco Roberto Sella. La zanzara tigre, negli ultimi anni fortemente presente, è portatrice di malattie. In Italia sono stati registrati casi di malattie anche gravi a causa delle loro punture.

"È importante la collaborazione di ogni singolo cittadino in modo che si eviti qualsiasi ristagno di acqua, anche il più piccolo, sia nei giardini, che negli orti e in qualsiasi area privata" conclude il primo cittadino.